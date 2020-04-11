Mardin'de vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, uzun kuyruklarda kavga çıktı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Mardin'de de fırın ve marketlere koştu. Oluşan uzun kuyruklarda kavga çıktı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mardin'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. 2 günlük sokağa çıkma yasağını rağmen birçok marketin reyonları boşaltılırken, fırında ekmek almak için sırada bekleyenler ise kavgaya tutuştu. Sıra nedeniyle kavga edenler olay yerine gelen polis ekiplerince ayrıldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-11 00:35:28<br>
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