Derikliler marketlere koştu

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, dün akşam sokağa çıkma yasağı kararını öğrenenler manav ve marketlere akın etti.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağı alındığının açıklanmasının ardından Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar, manav ve marketlere akın etti. İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi. Refik Azlağ adlı vatandaş "Sokağa çıkma yasağı aniden ilan edildi. Marketlere yığılma oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-04-11 09:50:36<br>

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