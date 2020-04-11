Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü.

Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Mazıdağı'nda sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de sokağa çıkma yasağından haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

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