Artuklu Kaymakamlığından evlere ekmek dağıtımı

İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar Başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu geceden sabaha kadar hızla organize olarak, günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmeği hazır etti. Vatandaşların bu tür durumlarda paniğe kapılmamalarını belirten Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşların içinin rahat olmasını isteyerek, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Mutfağın en temel ihtiyacı ekmek almak için vatandaşların sokağa çıkmasına gerek olmadığını belirten Kaymakam Gökpınar, “İç işleri Bakanlığımızın genelgesinin ardından Vefa Destek Grubumuzla yapılan planlama doğrultusunda ihtiyaç sahibi bölgelerde ekmek dağıtımının gerçekleştirdik. Korona virüs vakasının yayılmasını önlemek için bu tür tedbirleri önemsiyoruz. İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimiz için her türlü çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

