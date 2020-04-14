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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' için konser

DHA

  MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için üstü açık gezi aracıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konser verildi.  Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için konser etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur araçla merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkılar seslendirdi.  EVDE KALAN KİŞİ BALKONUNDA KLARNETİYLE EŞLİK ETTİ Başta Mardin'e has türkü ve şarkıların...

(Görüntülü) Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' için konser

 <br>MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için üstü açık gezi aracıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konser verildi. <br>Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için konser etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur araçla merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkılar seslendirdi. <br>EVDE KALAN KİŞİ BALKONUNDA KLARNETİYLE EŞLİK ETTİ<br>Başta Mardin'e has türkü ve şarkıların seslendirildiği konsere, vatandaşlar balkon ve pencerelerinden eşlik ederek, alkış tuttu. Bir vatandaş ise balkonundan seslendirilen şarkılara klarneti ile eşlik etti. Vatandaşlar tur aracıyla yapılan konser etkinliği için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve emeği geçenlere teşekkür etti.<br>Vali Mustafa Yaman, evde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi konservatuar sanatçılarından oluşan ekibimiz üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçemizde evde kalan vatandaşlara Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konser verdi. Vatandaşlarımızda bu çalışmadan dolayı çok memnun oldu. Seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendiler. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci daha nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.<br>'SİZLER YETER Kİ EVLERİNİZDE KALIN' MESAJI VERİLDİ<br>Gezi aracında "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yine yanınızdayız. Müzik ruhun gıdasıdır felsefesinden yola çıkarak sizlere keyifli anlar yaşatmak ve moralinizi yüksek tutmak gayesindeyiz. Sizler yeter ki evlerinizde kalın" anonsları yapıldı.  DHA-Genel Türkiye-Mardin <br>2020-04-14 17:34:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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