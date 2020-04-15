Karantinada sıkılan kardeşler atık malzemelerden çardak yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinada sıkılan kardeşler atık malzemelerden çardak yaptı

İHA

Karantinada sıkılan kardeşler atık malzemelerden çardak yaptı

Korona virüs salgını nedeni ile evlerinde karantinada olan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki kardeş, can sıkıntılarını gidermek için atık malzemelerden çardak yapıp zamanlarını burada geçirmeye başladı.
Mazıdağı’nda Rıdvan ve İbrahim Denli kardeşler, korona virüs nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Karantinada sıkılan iki kardeş, evlerindeki atık malzemeleri toplayarak damlarında çardak yaptı. Çardaklarını bitiren kardeşler, karantina zamanlarını burada geçirmeye başladı.
Korona virüs salgınında kendilerini bireysel karantinaya aldıklarını kaydeden inşaat mühendisliği öğrencisi Rıdvan Denli, kardeşinin daha önce de çardak yapmayı planladığını söyledi. Rıdvan Denli, "Kendisi çalıştığı için bir türlü vakti olmuyordu. Bir çeşit malzeme aldık tahta ve boya gibi, ama bir türlü vakit bulamıyorduk yapmaya. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararıyla beraber evde sıkıldık ve 2 günde doğal malzemelerle çardak yaptık. Sosyal mesafeyi korumak adına bu çardağı yaptık ve burada kitap okuyup çayımızı içiyoruz. Çardağın yapımında da tamamen geri dönüşüm malzemesi kullandık. Evde odunluğa atılmış malzemelerle yaptık. Amacımız sosyal mesafeyi koruyup birer pozitif vaka olarak dış etkenlerden kendimizi koruyup, hem yaşlıları hem de gençleri böyle bir hastalığa bulaştırmamak istedik" dedi.
Vakit geçirmek için çok iyi bir aktivite olduğunu söyleyen kardeşlerden İbrahim ise, "Vatandaşlar gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmasın. Onlar da evde bulunan boya olsun eski malzemelerden olsun hem vakit geçirsinler hem de kendilerini izole etsinler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' için konser
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' ...
Mardin’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mardin’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' için konser
YEREL HABERLER Mardin'de gezi aracıyla 'evde kalanlar' için konser
MAÜ Evde Üniversite Projesi ile panel düzenlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER MAÜ Evde Üniversite Projesi ile panel düzenlemeye ...
Mardin’de 13 yaşındaki kız doğum günü pastası için 112’yi aradı
YEREL HABERLER Mardin’de 13 yaşındaki kız doğum günü pastası için ...
Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur arabasıyla 4 dilde konser
YEREL HABERLER Mardin'de evde kalan vatandaşlara üstü açık tur ...
Korona virüse yolda yakalanan tır şoförü: "Ben kefeni yırttım, lütfen evinizde kalın"
YEREL HABERLER Korona virüse yolda yakalanan tır şoförü: "Ben kefeni ...
Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı
Mardn’de iki kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardn’de iki kırsal mahalle karantinaya alındı
Mardin’de yasak kalktı, vatandaşlar tedbir almadan sokağa koştu
YEREL HABERLER Mardin’de yasak kalktı, vatandaşlar tedbir almadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X