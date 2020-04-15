Dicle Elektrik, saha personelini korona virüse karşı sürekli güncelliyor

Dicle Elektrik, bölge genelinde görev yapan personelini korona virüs salgınıyla ilgili en güncel bilgilerle donatıyor, koruma çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bilgilendirme çalışmaları sahada da yapılıyor.

Dicle Elektrik, korona virüs ile mücadele sürecinde müşterilerine kesintisiz enerji sağlamak için kritik görev yapan saha personelinin sağlığını yakından takip ediyor. Korona virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren bir taraftan bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek çalışanlarını salgından korunma önlemleri konusunda eğitimden geçiren şirket, diğer taraftan çalışanlarını ve müşterilerini salgından korumak için sıkı tedbirler uygulamaya devam ediyor.



Personelin sağlığı yakından takip ediliyor

Karantinaya alınan bölgeler başta olmak üzere sahada görev yapan tüm personel her gün düzenli kontrolden geçiriliyor. Bu kapsamda işe gelişlerinde düzenli olarak saha çalışanlarının ateşleri kontrol ediliyor, kullandıkları araç ve gereçler rutin aralıklarla dezenfekte ediliyor. Dicle Elektrik saha çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından hangi durumda ne yapmaları gerektiği konusunda da sürekli olarak bilgilendiriliyorlar. Mardin İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iş sağlığı güvenliği uzmanı Şehmus Öner, çalışanları sosyal mesafe, yakın temastan kaçınma, kalabalık ortamlardan uzak durma, hijyen, koruyucu donanım ve kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi gibi konularda sürekli bilgilendirdiklerini ve uygulamalarını denetlediklerini söyledi.

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