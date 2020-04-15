Mardin Savur'da 1 mahalle, karantinaya alındı

<br>Nezir GÜNEŞ/SAVUR (Mardin), (DHA) MARDİN'in Savur ilçesine bağlı kırsal Yeşilalan Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Savur ilçesindeki kırsal Yeşilalan Mahallesi'nde, koronavirüs salgının kontrol altında tutulması için karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal Yeşilalan mahallesinde koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Savur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir'' denildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Savur Nezir GÜNEŞ<br>2020-04-15 13:30:26<br>

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