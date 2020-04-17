Mardin'de korona virüs tedavisi gören 93 ve 63 yaşlarındaki iki hasta taburcu oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde korona virüs tedavisi gören 93 ve 63 yaşlarındaki iki hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Devlet Hastanesine farklı tarihlerde başvuran ve isimleri açıklanmayan 93 yaşındaki kadın ile 63 yaşındaki erkeğin korona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastalar, 14 günlük tedavi süreçlerinden sonra iyileştiler. Tedavi sonrası taburcu olan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasından hastaneden ayrılarak evlerine gitti.

Taburcu olan 63 yaşındaki erkek hasta, sağlık çalışanlarının çok zor şartlar altında çalıştıklarını ve tedavilerini hiç aksatmadıklarını belirterek Nusaybin Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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