Vatandaşın sağlığı için dezenfekte makinesi hediye etti

Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına ve Mardin Valiliğine olmak üzere 3 adet dezenfekte makinesi ve dezenfekte ilacı hediye etti.

Korona virüse karşı mücadele kapsamında Aselcioğlu sabunculuk olarak devletin yanında olduğunu belirten Şehmus Özdener, daha önce de bin 600 sağlık çalışanına içinde kolonya, sabun, dezenfaktan, el jelinden oluşan hijyen paketi hediye etiklerini söyledi. Aselcioğlu sabunculuk şirketi olarak şimdi de vatandaşın sağlığını korumak için harekete geçtiklerini belirten Özdener, “Devlet Hastanesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Mardin Valiliği giriş çıkışlarında konulmak üzere 3 adet dezenfektan makinesi ve dezenfektan ilacı hediye ettik. Makineleri giriş ve çıkış kapılarına monte ettik. Buraya gelen her vatandaşımız ellerini dezanfektan ederek, hastaneye, sağlık il müdürlüğüne ve Mardin Valiliğine güvenli bir şekilde girecek. Aselcioğlu sabunculuk olarak üretiğimiz doğal sabun çeşitlerimiz, limon kolonyaları ve el jeli dezenfaktanları korona virüse karşı etkilidir. Vatandaşın ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Ama önceliğimiz devletimizin ihtiyacını karşılamaktır. Kahraman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Bizim felsefemiz para değil öncelik insan sağlığı düşüncesi ile hareket ediyoruz” dedi.

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