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İş insanından memleketi Derik'e 15 bin maske

DHA

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)İŞ insanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde 15 bin maske yardımı yaptı. Tekstil alanında faaliyet gösteren firma sahibi iş insanı Prof. Dr Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesine 15 bin maske yardımı yaptı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Necdet Ayaydın, Edirne'deki fabrikalarında günde 100 bin maske ürettiklerini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı'na 1, 5 milyon maske bağışı da yapacaklarını söyledi. Ayaydın, memleketlerine destek olmak için 15 bin maske ulaştırdıklarını ifade ederek, "Doğup büyüdüğümüz baba ocağımız...

İş insanından memleketi Derik'e 15 bin maske

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)İŞ insanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde 15 bin maske yardımı yaptı.<br>Tekstil alanında faaliyet gösteren firma sahibi iş insanı Prof. Dr Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesine 15 bin maske yardımı yaptı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Necdet Ayaydın, Edirne'deki fabrikalarında günde 100 bin maske ürettiklerini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı'na 1, 5 milyon maske bağışı da yapacaklarını söyledi. Ayaydın, memleketlerine destek olmak için 15 bin maske ulaştırdıklarını ifade ederek, "Doğup büyüdüğümüz baba ocağımız Derik'i unutmadık. Derik'te sağlık çalışanları ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ilk etapta 15 bin maske yolladık. Bunun devamı da gelecek" dedi.<br>Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Ayaydın ailesinine yaptıkları maske desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Derik ilçemize daha önce bir öğretmenevi, 24 derslikli bir ilkokul ve bir cami yaptıran Derikli hemşehrilerimiz Ayaydın ailesi, koronavirüs salgınında da hemşehrilerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı. İlçemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Derik'e olan katkıları artarak devam eden aile büyüğü Prof. Dr. Aydın Ayaydın şahsında Necdet Ayaydın, Uğur Ayaydın ve Erdal Ayaydın ailesine Derik halkı adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.<br>Ekipler tarafından maskeler, ilçe halkına ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. <br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-04-19 13:51:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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