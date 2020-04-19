Nusaybin polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından sokak hayvanları için çeşitli noktalara yem ve su bırakıldı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gönüllü polis ekibi, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle yeteri derecede yem ve su bulamayan hayvanlar için cadde ve sokaklara yem bıraktı. Hayvanların bir bölümüne polis ekipleri tarafından yem verilirken, hayvanların kolayca ulaşabilecekleri yerlere de su bırakıldı.

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