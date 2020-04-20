MAÜ salgın tedbirleri ile korona virüsü uzak tuttu

Mardin Artuklu Üniversitesi, korona virüs salgını öncesinde gerçekleştirdiği tedbirler sayesinde virüsü üniversitelerinden uzak tutmayı başardı,

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, salgın başlamadan güçlü bir öngörüyle hareket ettiklerini, henüz Tükiye’de vaka tespiti yapılmadan önce öğrencileri, idari ve akademik personeli psikolojik olarak salgın sürecine hazırladıklarını söyledi. Bütün öğrencilere korona virüsten korunmanın yolları hakkında sınıf ortamında rehberlik yapılmasının sağlandığını aktaran Prof. Dr. Özcoşar, “Halka da açık olan geniş katılımlı konferanslar ve bilgilendirici etkinlikler düzenlenmiştir. Yeterli miktarda koruyucu malzeme temin eden yönetim, hassas, kırılgan gruplar olan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan çalışanlara esnek çalışma seçeneği sunmuştur. Üniversite, aynı zamanda, yüz yüze eğitim yapma şartlarının ortadan kalkabileceği ihtimalini de dikkate alarak, bünyesinde bulunan Uzaktan Eğitim Merkezinin teknik altyapısını güçlendirerek kurumun uzaktan eğitim yapma kapasitesini 13 bin kullanıcıya çıkarmıştır” dedi.



2 bin 550 dersten 2 bin 506’sı uzaktan eğitimle veriliyor

Bütün eğitim kademelerinde okutulması gereken 2 bin 550 dersten 2 bin 506’sının 23 Marttan itibaren uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Özcoşar, “Bu derslerin 2 bin 500’ünün canlı sınıf uygulaması şeklinde öğretimi yapılmaktadır ki, bu durum, salgın ve uzaktan eğitim koşullarında takdire şayan bir başarıdır. Mardin Artuklu Üniversitesinin uzaktan eğitimde sağladığı yüksek katılım düzeyi ve gösterdiği başarı, köklü üniversitelerimizle yarışır düzeydedir. Toplam kayıtlı öğrencilerinin yüzde 95’inin uzaktan eğitimden yararlandığı kurumda, aynı zamanda, akademik ve sosyal faaliyetler de çeşitli dijital platformlar üzerinden etkili bir şekilde devam etmektedir. Üniversitemizin ‘evde üniversite’ etiketiyle başlattığı dijital ortamlardaki akademik ve sosyal çalışmaları kapsamında, 8 Nisan 2020 tarihinden şimdiye kadar, seçkin bilim insanlarının katıldığı bilimsel etkinlikler düzenlenmiştir. Salgın şartlarında hayata anlam ve dinamizm kazandıran, toplumu bilgilendiren ve moral aşılayan bu tür çalışmalar şehir sakinleri tarafından da ilgi ve takdirle karşılanmakta ve büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi, çok da uzun sürmemesini temenni ettiğimiz bu sürecin sona ereceği tarihe kadar bu programlara devam etmeyi planlamaktadır” diye konuştu.

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