Mardin’de kadın çiftçiler ada çayını toprakla buluşturdu

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Kadın Çiftçiler Eliyle Ada Çayı Mardin'de Projesi kapsamında ada çayı toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor 2020 Yılı Projesi kapsamında Kadın Çiftçiler Eliyle Ada Çayı Mardin'de Projesi Artuklu ilçesi Eroğlu Mahallesinde hayata geçirildi. Kadın çiftçi Süreyya Demir’in 2 dekar arazisinde dikimini gerçekleşen ada çayı yetiştiriciliği ile il genelindeki İlçelere bağlı köylerde ada çayı yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hayat geçirilen proje kapsamında ada çayı toprakla buluşmasını yerinde inceleyen Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, yaptığı açıklamada, "Proje amacımız ilimizin ada çayı yetiştiriciliğine elverişli yörelerinde günün gelişen tekniklerine uygun olarak üretim yapılmasını, kadın çiftçileri bilinçli üretim ve bol ürün alınan çeşitlerle, daha az masraf ve emek harcanarak, daha çok ürün ve gelir elde edilmesini, buna bağlı olarak ülke ekonomisine katıda bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca, ilçelerimize bağlı köylerde ada çayı yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı sağlayarak istihdam oluşturmaktır. İlimizde ada çayı yetiştiriciliği ile ürün desenini arttırmaktır. Çiftçinin gelir düzeyini artırarak bölge ekonomisine katma değer sağlamaktır. Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkinverimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan kadın çiftçilerin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırmaktır. Projenin kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması amaçlanmaktadır" dedi.

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