PKK'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları patlayıcı ele geçirildi

<br>Nezir GÜNEŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin eylemde kullanmak için bir menfezde sakladıkları, araç altı patlayıcı ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak çalışma yürütüldü. Ekipler, PKK'lı teröristlerin eylemde kullanacakları patlayıcı ve mühimmatı Uluslararası İpek Yolu üzerinde bir menfezde sakladıkları bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin menfezde yaptıkları aramada valiz içinde 750 gram araç altı patlayıcısı, 2 bisküvi kutusunda 250 gram PETN patlayıcı, Irak menşeyli tabanca, tabancaya ait 24 mermi, 3 şarjör, 6 tabanca susturucusu ve 6 el yapımı patlayıcı kapsülü ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Nezir GÜNEŞ<br>2020-04-21 11:04:22<br>

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