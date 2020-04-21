(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı

'Ablam ve ben'

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, koronavirüs tedavisiyle iyileşen Ahmad Ak (65), sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak, taburcu oldu. <br>Nusaybin'de yaşayan Ahmad Ak, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde Ak'a yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede koronavirüs tedavisi görmeye başlayan Ak'ın, 17 gün sonra iyileşmesiyle taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Ak, çiftetelli oynadı. Ahmad Ak, elindeki bastonuyla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin <br>2020-04-21 12:34:38<br>

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