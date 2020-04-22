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Aselcioğlu Sabunculuk gazetecilere hijyen paketi hediye etti

İHA

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin'de sağlık çalışanlarından sonra sahada görev yapan gazetecilere içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

Aselcioğlu Sabunculuk gazetecilere hijyen paketi hediye etti

Ünlü doğal sabun üreticisi Aselcioğlu firması, Mardin'de sağlık çalışanlarından sonra sahada görev yapan gazetecilere içinde kolonya, el jeli ve zeytinyağlı sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.
Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Mardin’de sahada özveri ile çalışan gazetecilere korona virüse karşı korunmak için hijyen paketi hediye ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Hastanesi ve il Sağlık Müdürlüğünde çalışan bin 600 sağlık çalışanına hijyen paketi dağıttıklarını kaydeden Özdener, “Bizi dünyadan haberdar eden gazeteci arkadaşlarımız virüs salgını nedeniyle 24 saat boyunca sahada canla başla haber kovalıyor. Bu risk gruplarından bir tanesi de medya çalışanlarıdır. Basın mensupları kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Bugüne kadar da medya kuruluşlarının üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığına inanıyorum” dedi.

Basın mensuplarının sağlığını düşünüyoruz
Korona virüs salgını nedeniyle gazetecilerde sahada zor bir görev üstlendiklerini ifade eden Özdener, “Bu süreçte gazeteci arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük ve bu anlamda en önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık. İçinde, dezenfektan maddesi, kolonya ve zeytinyağlı sabun bulunan bir set hazırladık. Bu setleri gazeteci arkadaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte fedakarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.
Mardin’de görev yapan gazeteciler ise kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kolonya, el jeli ve sabun hijyen paketi oluşan seti kendilerine ulaştıran Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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