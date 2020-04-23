Midyat'ta polisten 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Midyat'ta polisten 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz

DHA

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin),(DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 2 çocuğa, sürpriz kutlama etkinliği yaptı.  Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, doğum günleri 23 Nisan olan 2 çocuk tespit etti. Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Özdemir ailesinin kızları Nisa (7) ve Sanayi mahallesinde oturan Bilgiç ailesinin çocukları Argeş'in (10) doğum gününü kutlamak için hazırlık başlattı. Beraberinde getirdikleri doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle polis...

Midyat'ta polisten 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz

<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin),(DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 2 çocuğa, sürpriz kutlama etkinliği yaptı. <br>Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, doğum günleri 23 Nisan olan 2 çocuk tespit etti. Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Özdemir ailesinin kızları Nisa (7) ve Sanayi mahallesinde oturan Bilgiç ailesinin çocukları Argeş'in (10) doğum gününü kutlamak için hazırlık başlattı. Beraberinde getirdikleri doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle polis ekipleri, 23 Nisan'da doğan Nisa Özdemir ile Argeş Bilgiç'in doğum gününü kutladı.<br>Nisa ve Argeş, polis ekiplerine yaptıkları sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkürlerini iletti.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-04-23 13:41:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de, çocuklara 2020 çam fidanı
YEREL HABERLER Mardin'de, çocuklara 2020 çam fidanı
Mardin’de çocuklar 23 Nisan'da 2 bin 20 çam fidesini toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Mardin’de çocuklar 23 Nisan'da 2 bin 20 çam fidesini ...
Kızıltepe’de 23 Nisan kortejine vatandaşlar balkonlarından eşlik etti
YEREL HABERLER Kızıltepe’de 23 Nisan kortejine vatandaşlar ...
Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu
23 Nisan'ı evinin damında Reyhani oynayarak kutladı
YEREL HABERLER 23 Nisan'ı evinin damında Reyhani oynayarak kutladı
Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral buldu
YEREL HABERLER Kızıltepeliler belediyenin üstü açık otobüsünde moral ...
Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin lira ceza
Mardin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin ...
Mardin’de kumar oynayanlara 56 bin 700 liralık sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Mardin’de kumar oynayanlara 56 bin 700 liralık sosyal ...
Aselcioğlu Sabunculuk gazetecilere hijyen paketi hediye etti
YEREL HABERLER Aselcioğlu Sabunculuk gazetecilere hijyen paketi ...
Mardin’de moral konserleri büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mardin’de moral konserleri büyük ilgi görüyor
Mardin’de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor
YEREL HABERLER Mardin’de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, elinde bastonla ...
Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı
Artuklu Kaymakamlığına termal kamera yerleştirildi
YEREL HABERLER Artuklu Kaymakamlığına termal kamera yerleştirildi
PKK'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları ...
Teröristler bisküvi kutusuna bomba yerleştirmiş
YEREL HABERLER Teröristler bisküvi kutusuna bomba yerleştirmiş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X