Vefa ekiplerinden 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz 

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da doğan 3 çocuğa, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. <br>Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nca çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda ekipler, ilçede 23 Nisan'da doğan çocukları tespit etti.<br>23 Nisan'da doğan Elif Bademci (6), Asima Erol (7) ve Nisa Yüzal (10) için Vefa Sosyal Destek ekipleri, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-04-23 17:48:39<br>

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