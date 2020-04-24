Dicle Elektrik’ten uzun süreli kesinti yapıldığı iddialarına yalanlama

Mardin’in Derik ilçesinde bazı mahallelerde uzun süreli elektrik kesintisi yapıldığı iddialarını yanıtlayan Dicle Elektrik, "Sorumluluk bölgemizde yaşanan kesintilere en hızlı biçimde müdahale etmek için gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bölgemiz genelinde yaşanan kesintiye neden olan arızalara anında müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı bazı mahallelerde son günlerde uzun süreli elektrik kesintileri yapıldığı iddiaları üzerine Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Uzman bir ekibin şikayete konu olan mahallelerde yaptığı inceleme sonunda iddia edildiği gibi uzun süreli herhangi bir kesintinin yaşanmadığı, arızalardan kaynaklanan çok kısa süreli kesintilere ise korona virüs tedbirleri kapsamında hazırda bekleyen ekiplerce anında müdahale edildiği bildirildi.

Derik ilçesine bağlı Kutluca Mahallesi ve çevresindeki 10 kadar mahalleye 15 günden bu yana sadece yarım saat elektrik verildiği iddiaları üzerine Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından gerçekleştirilen incelemenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan korona virüs tehdidi nedeniyle sorumluluk bölgemizin tamamında bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin alınmasındaki gaye tüketicilere kesintisiz elektrik enerjisi temin edilmesidir. Bölge genelinde oluşturduğumuz ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veren acil durum ekiplerimiz, arızadan kaynaklı olarak yaşanan kesintilere zaman geçirmeden anında müdahale etmektedir. Bunun en bariz sonucu da kesinti şikayetlerinin neredeyse yok denecek düzeye inmesidir. Ancak iddialara konu olan mahallelerin bulunduğu bölgede özellikle son zamanlarda tarımsal alanlarda elektrik gücü ile yapılan çok ciddi bir sulama başlamıştır. Bu da şebekede aşırı bir yük oluşturmakta ve zaman zaman bunun neden olduğu arızalar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda da yine acil durum ekiplerimiz zaman geçirmeden müdahalelerde bulunarak arızaları olabilecek en kısa sürede gidermektedir. Buna rağmen bazı çevrelerin bir süreden beri şirketimize karşı olumsuz algı oluşturma çabası içerisine girdiği görülmektedir. Bu çabaların uzun süredir ödenmeyen ve milyarlarca liraya ulaşan elektrik borçlarının gündeme gelmesinin ardından başlaması ise manidardır. Her halükarda abonelerimize kesintisiz enerji temin etme gayret ve kararlılığımız aynen devam etmektedir" denildi.

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