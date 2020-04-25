Mardin'de, Kovalı Mahallesi'ndeki karantina kaldırıldı

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesi'nde, 8 Nisan günü başlatılan karantina uygulaması kaldırıldı.<br>Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 8 Nisan günü karantinaya alındı. Karantina, dün akşam alınan ikinci kararla sona erdirildi. <br>Muhtar Lokman Erdem, mahalle sakinlerinden Nurettin Çınar'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazı mahalle sakinlerinin ise halen hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Erdem, karantina sürecinde kurallara uyan mahalleliye teşekkür etti.DHA-Sağlık Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-04-25 10:44:51<br>
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