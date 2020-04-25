Mardin'de yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3´üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Mardin'de, sessizlik sürüyor. Kısıtlamanın 3'üncü gününde tarihi cami ve kiliselerin yer aldığı cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken, daha önce günlük binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi çarşılarda ise sessizlik sürdü.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-25 15:41:02<br>

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