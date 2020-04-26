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Kızılay'dan iftarda su ve ekmek ikramı

İHA

Türk Kızılayı Mardin'in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.

Kızılay'dan iftarda su ve ekmek ikramı

Türk Kızılayı Mardin'in Nusaybin Şubesi, iftar öncesi vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl iftar çadırları kurulamaması üzerine Türk Kızılayı Nusaybin Şubesi harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ilçede Kızılay gönüllüleri, ev ev dolaşarak vatandaşlara ekmek ve su ikramında bulundu. Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, Ramazanın birlik ve bereketini hep birlikte yaşadığımız ve geçtiğimiz yıllarda yapılan iftar çadırlarının bu yıl korona virüs nedeniyle kurulamadığını söyledi. Ay, "Biz de Kızılay olarak bu dayanışmamızın kesintiye uğramamasını istiyoruz. Şube yöneticilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlarımıza iftar öncesi su ve ekmek ikramında bulunduk. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyoruz" dedi.

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