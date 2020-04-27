Mardin Nusaybin'de 3 mahalle, karantinaya alındı

<br>Nezir GÜNEŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahalleleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.<br>Nusaybin'in kırsal Girmeli, Tepeüstü ve Durucu mahallelerinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. 3 mahallenin karantinaya alınması ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin kırsalında bulunan Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahallelerinde koronovirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu'nca, 27 Nisan tarihi itibarıyla 14 gün boyunca istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesine ve gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Nezir GÜNEŞ<br>2020-04-27 13:14:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.