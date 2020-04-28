2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.



Jandarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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