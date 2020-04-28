Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano ateşe verildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kaçak kullanımı önleyen pano aktif durumdayken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Devrim Mahallesi 27 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada çok sayıda konuta enerji dağıtan ve kaçağı önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panosu aktif durumdayken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan panoya müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri de zarar gören panonun yerine yenisini yerleştirmek için çalışma başlattı.

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