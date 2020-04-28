Büyükşehir Belediyesinden eğitime online destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençler için online yabancı dil eğitimi veriyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençler için yabancı dil eğitimlerine katkı sunmak amacıyla ‘online yabancı dil eğitimleri’ veriyor. A1 seviyesinde verilen İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca eğitimleri Panik TV youtube kanalı ile Panik Medya sosyal hesabı üzerinden haftanın dört günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitime verdikleri desteğin her alanda devam ettiğini söyledi. Eğitme verdikleri destek ile tedbirlere uyarak evde kalan öğrencilere kolaylık sağladıklarını kaydeden Vali Yaman, "Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan YKS ve LGS öğrencilerine yönelik soru bankası ve konu anlatımlı ders kitapları, ilkokul öğrencilerine MEB onaylı okuma kitapları dağıtımına başlamıştık şuan dağıtımlarımız devam ediyor. Tedbirler kapsamında derslere ara verdiğimiz Gençlik Merkezimizde ise online yabancı dil eğitimleri veriliyor” dedi.

Online yabancı dil eğitimleri gençlere büyük kolaylıklar sağladığına işaret eden Vali Yaman, “Yabancı dil eğitimi alan gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için başlattığımız bu eğitimlerimiz, gençlerimize büyük kolaylık sağlıyor. Evden çıkmadan haftanın dört günü İngilizce, İtalyanca, Rusça ve Almanca olmak üzere dört dilde eğitimler veriliyor. Kadınlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte Hayatı eve sığdırarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabileceğimize inanıyorum. Onun için diyorum hayat eve sığar Mardin, evde kal Mardin, evde hayat var Mardin" diye konuştu.

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