Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu

İHA

Mardin Toplum Dayanışma Federasyonu (MTDF), Takvim gazetesinde 'Kanlıtepe' başlığıyla yayınlanan haber ile ilgili yaygın bir gazetenin yazı işleri yetkilileri hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına suç başvurusunda bulundu.

Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu

Mardin Toplum Dayanışma Federasyonu (MTDF), Takvim gazetesinde ‘Kanlıtepe’ başlığıyla yayınlanan haber ile ilgili yaygın bir gazetenin yazı işleri yetkilileri hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına suç başvurusunda bulundu.
Suç duyurusu için Kızıltepe Adliyesine giden MTDF üyeleri ulusal bir gazetede ‘Kanlıtepe’ başlığıyla yayımlanan haber ile ilgili gazete yetkilileri hakkında suç başvurusu dilekçelerini savcılığa verdi. Adliye çıkışı basın açıklaması yapan MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Bu mübarek günde bizi buraya adliyeye getiren sebep, 24 Nisan günü Kızıltepe ilçemizde aynı mahallede oturan iki aile arasında meydana gelen olayda 16 yaşındaki Berfin Ç. isimli kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olay içindir. Öncelikle hayatını kayıp eden Berfin kızımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 300 bine yaklaşan nüfusuyla 43 ilden büyük şanlı ve şerefli bir tarihi geçmişe sahip, huzurun ve kardeşliğin diyarı Kızıltepe ilçemizin adını kanla ilişkilendirerek Kanlıtepe başlığını atan Takvim gazetesi kin, nefret ve ayrışma içeren bu söyleminin tesadüf olmadığını gazetenin aynı sayfasında, aynı günde Manisa ilimizin Salihli ilçesinde benzer bir olayda aynı aileden 4 yurttaşımızın silahla öldürülmesini 'Mera savaşı' ve korkunç olay olarak manşeti atarken Kızıltepe olayını ise ilçenin adını genelleme yaparak 'Kanlıtepe' olarak manşet atan gazete, bölge insanın huzurunu bozmaya yönelik kindari ve nefretvari kasıtlı bir söylem olarak düşünülmektedir” diye konuştu.

Sosyal mesafeye uyularak suç duyurusunda bulundular
Öter, "Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak Kızıltepe, Mardin ve kardeşlikten, birlik ve beraberlikten yana olan tüm ülke insanımız adına adliyeye gelerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sembolik olarak az sayıda federasyon yöneticilerimizle geldik. Kanlıtepe söylemine Kızıltepe ve Mardin halkımızın büyük tepkisi vardır. Eğer ki bu salgın süreci olmasaydı on binlerce insanımız burada olacaktı ve insani tepkisini ortaya koyacaktı. Ülkemizin ve insanlığın geçtiği bu zor süreçte Biz bize bütünleşmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve bunun için toplumsal çalışmaların güçlü bir şekilde yürütüldüğü bu mübarek Ramazan ayında, bize bu üzüntüyü yaşatan, Kızıltepe’mizi 'kanlı' göstermeye çalışan bu gazetenin sorumlularını Allah’a havale ediyoruz. Cumhuriyet savcılarımıza güveniyoruz, suçluların cezalandırılması konusunda gereğini yapacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinden eğitime online destek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden eğitime online destek
Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano ateşe verildi
YEREL HABERLER Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano ateşe ...
Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
YEREL HABERLER Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal ...
Artuklu’da sağlık personellerine destek için resim yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Artuklu’da sağlık personellerine destek için resim ...
Mardin’de havalimanı ve uçaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mardin’de havalimanı ve uçaklar dezenfekte edildi
2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi ...
(Görüntülü) Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
(Görüntülü) İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de ...
Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
YEREL HABERLER Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
İran’dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin’de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER İran’dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin’de yurda ...
İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda ...
Mardin'de uygunsuz davranış sergileyen polis hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Mardin'de uygunsuz davranış sergileyen polis hakkında ...
Korona virüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen kardeşler plazma bağışında ...
Mardin Nusaybin'de 3 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin Nusaybin'de 3 mahalle, karantinaya alındı
Nusaybin'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nusaybin'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu küsleri de barıştırıyor
YEREL HABERLER Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu küsleri de ...
(Görüntülü) Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya ...
Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı
Kızılay'dan iftarda su ve ekmek ikramı
YEREL HABERLER Kızılay'dan iftarda su ve ekmek ikramı
Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de sessizliğini korudu
YEREL HABERLER Mazıdağı sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde ...
(Görüntülü) Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ...
Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi 
YEREL HABERLER Mardin'de evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X