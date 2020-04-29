Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu

Mardin Toplum Dayanışma Federasyonu (MTDF), ‘Kanlıtepe’ başlığıyla yayınlanan haber ile ilgili yaygın bir gazetenin yazı işleri yetkilileri hakkında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına suç başvurusunda bulundu.

Suç duyurusu için Kızıltepe Adliyesine giden MTDF üyeleri ulusal bir gazetede ‘Kanlıtepe’ başlığıyla yayımlanan haber ile ilgili gazete yetkilileri hakkında suç başvurusu dilekçelerini savcılığa verdi. Adliye çıkışı basın açıklaması yapan MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Bu mübarek günde bizi buraya adliyeye getiren sebep, 24 Nisan günü Kızıltepe ilçemizde aynı mahallede oturan iki aile arasında meydana gelen olayda 16 yaşındaki Berfin Ç. isimli kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olay içindir. Öncelikle hayatını kayıp eden Berfin kızımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. 300 bine yaklaşan nüfusuyla 43 ilden büyük şanlı ve şerefli bir tarihi geçmişe sahip, huzurun ve kardeşliğin diyarı Kızıltepe ilçemizin adını kanla ilişkilendirerek Kanlıtepe başlığını atan Takvim gazetesi kin, nefret ve ayrışma içeren bu söyleminin tesadüf olmadığını gazetenin aynı sayfasında, aynı günde Manisa ilimizin Salihli ilçesinde benzer bir olayda aynı aileden 4 yurttaşımızın silahla öldürülmesini 'Mera savaşı' ve korkunç olay olarak manşeti atarken Kızıltepe olayını ise ilçenin adını genelleme yaparak 'Kanlıtepe' olarak manşet atan gazete, bölge insanın huzurunu bozmaya yönelik kindari ve nefretvari kasıtlı bir söylem olarak düşünülmektedir” diye konuştu.



Sosyal mesafeye uyularak suç duyurusunda bulundular

Öter, "Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak Kızıltepe, Mardin ve kardeşlikten, birlik ve beraberlikten yana olan tüm ülke insanımız adına adliyeye gelerek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sembolik olarak az sayıda federasyon yöneticilerimizle geldik. Kanlıtepe söylemine Kızıltepe ve Mardin halkımızın büyük tepkisi vardır. Eğer ki bu salgın süreci olmasaydı on binlerce insanımız burada olacaktı ve insani tepkisini ortaya koyacaktı. Ülkemizin ve insanlığın geçtiği bu zor süreçte Biz bize bütünleşmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve bunun için toplumsal çalışmaların güçlü bir şekilde yürütüldüğü bu mübarek Ramazan ayında, bize bu üzüntüyü yaşatan, Kızıltepe’mizi 'kanlı' göstermeye çalışan bu gazetenin sorumlularını Allah’a havale ediyoruz. Cumhuriyet savcılarımıza güveniyoruz, suçluların cezalandırılması konusunda gereğini yapacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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