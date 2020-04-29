Artuklu’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artuklu’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor

İHA

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Artuklu’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmaya devam ediyor.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin aldığı karar doğrultusunda gıda yardımları vatandaşın evine kadar teslim ediliyor. Korona virüs nedeniyle işlerini kaybeden vatandaşların da talepleri halinde Ramazan ayında kendilerine ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Kaymakam Gökpınar, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artuklu’da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Artuklu’da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor
Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu
YEREL HABERLER Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu
(Görüntülü) 'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Starlink' uydu serisi Mardin'den görüldü
Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu
YEREL HABERLER Kızıltepe halkından 'Kanlıtepe' haberine suç duyurusu
Büyükşehir Belediyesinden eğitime online destek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden eğitime online destek
Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano ateşe verildi
YEREL HABERLER Nusaybin’de kaçak kullanımı önleyen pano ateşe ...
Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de, 4 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
YEREL HABERLER Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal ...
Artuklu’da sağlık personellerine destek için resim yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Artuklu’da sağlık personellerine destek için resim ...
Mardin’de havalimanı ve uçaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mardin’de havalimanı ve uçaklar dezenfekte edildi
2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi ...
(Görüntülü) Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
(Görüntülü) İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de ...
Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
YEREL HABERLER Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
İran’dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin’de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER İran’dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin’de yurda ...
İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER İran'dan getirilen 39 kişi, Mardin'de yurda ...
Mardin'de uygunsuz davranış sergileyen polis hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Mardin'de uygunsuz davranış sergileyen polis hakkında ...
Korona virüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen kardeşler plazma bağışında ...
Mardin Nusaybin'de 3 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin Nusaybin'de 3 mahalle, karantinaya alındı
Nusaybin'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nusaybin'de 3 kırsal mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X