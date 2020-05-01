Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü

Astrolog Şebnem Ekşib açıkladı! Normal hayat diye bir şey yok

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Fasla el Ali (88), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. <br>Kaza, dün gece, Kızıltepe merkezdeki Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Fasla el Ali'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 7275 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının yola savrulduğunu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ali'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fasla el Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER<br>2020-05-01 10:39:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.