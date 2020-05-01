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Mardin Devlet Hastanesinde kurulan korona laboratuvarına MAÜ’den akademik destek

İHA

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinin destekleri ile Mardin Devlet Hastanesinde kurulan korona virüs test laboratuvarı, hizmet vermeye başladı.

Mardin Devlet Hastanesinde kurulan korona laboratuvarına MAÜ’den akademik destek

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinin destekleri ile Mardin Devlet Hastanesinde kurulan korona virüs test laboratuvarı, hizmet vermeye başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'nin aldığı tedbirler ile birlikte sunduğu sağlık hizmetlerine, tüm kurumlar gibi Mardin Artuklu Üniversitesi de ilk günden beri destek vermeye devam ediyor. Mardin Devlet Hastanesi, pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina süreci ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ekip oluşturarak PCR laboratuvarını kurdu. Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alpay Tuncar tarafından oluşturulan ve PCR laboratuvarının kurulmasında büyük emek sarf eden ekipte Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi M. Yunus Emre ile Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre, Mardin Devlet Hastanesi Tıbbi Laboratuvar Mikrobiyoloji uzmanlarından Uz. Dr. Erkan Sanmak ve Uz. Dr. Mahmut Celelettin Üner’in yer aldığı bildirildi.
Mardin Devlet hastanesinde korona virüs testlerinin yapılabilmesi adına PCR laboratuvarının kurulması için düğmeye basıldığını ve bu süreçte temin edilen cihazların kullanımı maksadıyla kendilerinden destek talep edildiğini belirten öğretim görevlisi M. Yunus Emre, "PCR laboratuvarının kurulumu için çalışma başlatıldığını ve benim ile birlikte eşim Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre’nin çalışmaya yardımcı olup olamayacağımızın sorulması üzerine, PCR cihazını kullanmayı bildiğimizi ve büyük bir memnuniyetle tecrübelerimizi paylaşabileceğimizi söyledik. Böylelikle kurulan ekip ile birlikte koordineli bir çalışma başlattık” dedi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan PCR laboratuvarını yerinde inceleyerek çalışmalara başladıklarını belirten Emre, ekibin özverili çalışmaları sonucunda bir ay gibi kısa bir sürede kirli ve temiz alanlardan oluşan iki aşamalı PCR laboratuvarının Mardin Devlet Hastanesinde kurulduğunu söyledi. Hastane yönetiminin üstün çabaları ile kısa sürede oluşturulan Laboratuvarın test kabulüne başladığını ifade eden Emre, "Laboratuvarın Mardin’e hayırlı olmasını ve laboratuvar sayesinde çok daha kısa sürede konulan tanının tedavi sürecine katkıda bulunmasını diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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