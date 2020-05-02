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Mardin’de günlük 300 korona virüs testi yapılabilecek

İHA

Mardin Devlet Hastanesinde 24 saat gibi kısa bir sürede kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen PCR laboratuvarında günlük 300 korona virüs testi yapılabilecek.

Mardin’de günlük 300 korona virüs testi yapılabilecek

Mardin Devlet Hastanesinde 24 saat gibi kısa bir sürede kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen PCR laboratuvarında günlük 300 korona virüs testi yapılabilecek.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 44 ilde 73 olan korona virüs tanı laboratuvarı sayısını 65 şehirde 114’e çıkartırken çevre illere numune gönderen 16 il arasında yer alan Mardin’de de Sağlık Bakanlığının destekleriyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin gayretleriyle 24 saat gibi kısa sürede kurulumu tamamlanan PCR laboratuvarında tanı testi çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Mardin Devlet Hastanesi korona virüs PCR tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için titizlikle çalışmalarına başlayan 3 gruptan oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor.
Mardin Devlet Hastanesi PCR laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Mardin'in korona virüs PCR yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini kaydeden Başhekim Uzm. Dr. Alpay Tuncar, “Öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür ederiz. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başlandı. Şuan için günde 300 test kapasitesiyle çalışıyoruz, ama test kapasitesi olarak günlük 600700’e çıkabiliriz. Bu laboratuvar şuan için virüslerde bulunan DNA ve RNA dediğimiz zincirlerin tespitinde bize fayda sağlıyor. Bu amaçla kullanıyoruz. Şuan sadece korona virüs için kullanacağız, ama bir müddet sonra diğer testlerde de rahatlıkla kullanabileceğiz" dedi.
Tuncar, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye’de üretilen kitlerle testlerin yapıldığı PCR laboratuvarında 18 kişiden oluşan 3 ekibin 8 saat süreyle çalıştığını dile getirdi.
Öte yandan, daha önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Araştırma ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanelerine numune gönderen Mardin, hizmette giren laboratuvar ile birlikte çevre illerden numune alabilecek konuma geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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