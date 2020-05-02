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10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı

İHA

10 yıldır sahipsiz kedilere bakan esnaf sokağa çıkma kısıtlamasında da kedileri yalnız bırakmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Sait Yurtaşer, kendi imkanları ile 10 yıldır baktığı sahipsiz kediler için sokağa çıkma kısıtlamasında da sokağa inerek kedilere mama verdi, yaralı kedilerin bakımlarını yaptı.
Kızıltepe Yeni Mahallede motosiklet satışı yapan 59 yaşındaki Mehmet Sait Yurtaşer, 10 yıldır sahipsiz kedilere gönlünü ve dükkanını açtı. Sokak kedilerine kendi imkanlarıyla bakan hayırsever esnaf, yaralı kedilerin tedavilerini de yapıyor. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boşaldığı için sokak kedileri yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor. Ancak sahipsiz kedilerin yardımına yine Yurtaşer yetişti. Kedilere mamalarını veren hayırsever esnaf, dükkanında tedavilerini yaptığı kedilerin bakımlarını da ihmal etmedi.

50’ye yakın sokak kedisine bakıyor
Yaklaşık 50 sokak kedisine bakan Yurtaşer, “Ben bu mahallede oturuyorum. Yıllardır ben bu kedilere hem yardım ediyorum hem de kedilerin bakımlarını yapıyorum. Ara sıra doğumlarını dahi gerçekleştiriyorum. Onların aç kalmalarına hiç razı olmuyorum. Hatta akşam iftara gitmeden önce onların yemeklerini vermeden iftarı bile açmıyorum” dedi.

Canlarım dediği sokak kedilerini korona günlerinde de yalnız bırakmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kedilerin kapısına gelip kendisini çağırdığını ifade eden Yurtaşer, “Sokağa çıkma yasağı olmadan önce lokantalarda ve evden çıkan artıklardan kediler faydalanıyordu. Ama bugün onlar kapandığı için ve artık olmadığı için aç kalıyorlar. Hatta susuz bile kalıyorlar. Sabah kapımın önüne geliyorlar Onlar beni zorla aşağıya çağırıyorlar ve onlara gidip yemek veriyorum. Şimdi çıktım canlarım aç. Ben evde yatabilirdim, televizyon seyredebilirdim ama bu canlar aç kalacak. Yaralılara da bu barınağın gönderdiği sprey var. Onların yaralarına sprey sıkarak tedavi ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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