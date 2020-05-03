Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'de 15 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.<br>Mardin'de 15 gün önce koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alınan 3 kişi, taburcu oldu. Mardin Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu olan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı. Sağlık personeli, taburcu olanlara evlerinde geçirecekleri 14 günlük karantina süresince yapmaları gerekenleri anlatti. DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-03 11:04:15<br>
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