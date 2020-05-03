Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar

"Bu işler hep kader..."

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde sebze yetiştiricileri, sosyal mesafeye uygun şekilde bahçelerde ekim işlemlerini yapıyor. <br>Derik ilçe merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde, sebze üreticileri bahçelerinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ürünlerini ekiyor. Bahçelerinde domates, biber, salatalık ve patlıcan ektiklerini anlatan sebze yetiştircisi Abdulkadir Karakaş, bahçede ekim ve bakım işlemlerini sosyal mesafe kuralına uygun yaptıklarını söyledi. Karakaş, "Ektiğimiz sebzeler doğal ve hormonsuzdur. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek bahçemizde çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-03 12:37:14<br>

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