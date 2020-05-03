Tarihi Mardin sokakları sessizliğe büründü

"Bu işler hep kader..."

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Mardin'de sokaklar, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de sessizliğe büründü.

Mardin'in tarihi sokakları, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı. Kentin turist ağırlayan işlek meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kalırken, fırın ve eczanelerin açık olduğu kentte güçleri ve zabıtalar denetimlerini sürdürdü.

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