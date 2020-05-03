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Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu

DHA

Nezir GÜNEŞMehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA) MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi sunan müzik grubu, mahallede taziye olduğunu öğrenince bu kez dua okudu. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için ramazan ayı ile birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi sunuluyor. Mardin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde Kızıltepe ilçesinin cadde ve sokaklarında gezerek, ilahiler seslendiriyor. Bir evde taziye olduğu uyarısı üzerine grup, bu...

Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu

<br>Nezir GÜNEŞMehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA) MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi sunan müzik grubu, mahallede taziye olduğunu öğrenince bu kez dua okudu.<br>Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için ramazan ayı ile birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi sunuluyor. Mardin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde Kızıltepe ilçesinin cadde ve sokaklarında gezerek, ilahiler seslendiriyor. Bir evde taziye olduğu uyarısı üzerine grup, bu kez de dua okudu. Halk da pencere ve balkonlara çıkarak, grubun okuduğu duaya eşlik etti.<br>Grubun solistlerinden Serdar Örnek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral sağlamak için mahalle mahalle gezerek, ilahi dinleti sunduklarını belirtip, "Hemşehrilerimizin morallerini yüksek tutmak için ilahi dinletisi verirken geçtiğimiz bir sokaktaki bir evde taziye olduğu uyarısı üzerine dinletimizi keserek hemen dua okumaya başladık. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dua okumamızla birlikte taziye sahibi de gelip bize teşekkür etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ, Mehmet Ali DİNLER<br>2020-05-03 15:38:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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