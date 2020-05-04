Kırsal mahallelerden Kızıltepe'ye giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, kent merkezi ve kırsal mahalleler arasındaki trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında gidiş ve gelişleri kısıtladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Kızıltepe kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki trafiği azaltmak için zorunlu haller dışında giriş ve gelişler kısıtlandı. Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile kırsal mahalle trafiğini azaltmak amacıyla istisnai durumlar ve zorunlu haller dışında, Kızıltepe merkezinden kırsal mahallelere gidiş ve gelişlerin ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.

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