1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu görenlerin yüreklerini ısıttı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde 1 buçuk yaşındaki Murat ile yavru köpeğin dostluğu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çocuğun ve yavru köpeğin dostluğunu telefona kaydeden Fırat Ildız, onları görürken çok mutlu olduğunu söyledi. Ildız, "Amcamın evine gidiyordum, balkonda amcamın oğlunun yavru köpek ile oynadığını gördüm. Telefonumu alıp bu anları kaydettim. Sosyal medya hesabından paylaştım. Kısa sürede büyük beğeni topladı" dedi.

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