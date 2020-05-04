Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 farklı noktaya sokak hayvanları için 12 yemlik yerleştirildi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Kızıltepe Belediyesi, sokak hayvanları için harekete geçti. İlçenin 6 noktasına 12 yemlik montajı gerçekleştirilerek, sokak hayvanlarının karnını doyurabileceği alanlar oluşturuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatları doğrultusunda oluşturulan yemlikler sokak hayvanları için hazırlandı. Gölgelik ve ağaçlık alanlara kurulan yemlikler düzenli aralıklarla belediye ekipleri tarafından kontrol edilerek gerekli mama takviyesi yapılıyor.

Geçirilen zor günlerde sokaktaki dostları unutmadıklarını belirten Kaymakam Çam, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sadece bizleri değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dükkanların kapalı olmasıyla yiyecek bir şey bulamayan sokak hayvanları için bizlerde ilçemizin muhtelif yerlerine yemlikler kurduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.