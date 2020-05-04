Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

DHA

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)KORANAVİRÜS salgını nedeniyle İran ve Irak'tan getirilen Türk vatandaşlarına karantinaya alındıkları Mardin'deki yurdun önünde 3 dilde ilahi dinleti etkinliği düzenlendi. Koronavirüs salgın nedeniyle İran ve Irak´tan getirilen 176 Türk vatandaşının Mardin'de kaldıkları yurtta karantina işlemleri sürüyor. Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlarla telefonla görüşen Mardin Valisi Mustafa Yaman, durumları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibi, üstü açık tur aracıyla yurdun önüne gelerek karantinadakiler için Türkçe, Arapça ve...

Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)KORANAVİRÜS salgını nedeniyle İran ve Irak'tan getirilen Türk vatandaşlarına karantinaya alındıkları Mardin'deki yurdun önünde 3 dilde ilahi dinleti etkinliği düzenlendi.<br>Koronavirüs salgın nedeniyle İran ve Irak´tan getirilen 176 Türk vatandaşının Mardin'de kaldıkları yurtta karantina işlemleri sürüyor. Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlarla telefonla görüşen Mardin Valisi Mustafa Yaman, durumları hakkında bilgi aldı.<br>Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibi, üstü açık tur aracıyla yurdun önüne gelerek karantinadakiler için Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahi dinletisi sundu. Yurtta kalan vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen ilahilere eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-04 14:27:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı
Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Vali Yaman, karantinadaki vatandaşlarla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Vali Yaman, karantinadaki vatandaşlarla görüntülü ...
1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu ...
(Görüntülü) Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine ...
Kırsal mahallelerden Kızıltepe'ye giriş ve çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerden Kızıltepe'ye giriş ve çıkışlar ...
Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi
YEREL HABERLER Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar ...
(Görüntülü) Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde kalanlar için ilahi seslendiren ...
Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu
YEREL HABERLER Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua ...
(Görüntülü) Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan öldü, kardeşi ağır yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan ...
Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan öldü, kardeşi ağır yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan ...
Tarihi Mardin sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tarihi Mardin sokakları sessizliğe büründü
Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen paketi hediye etti
YEREL HABERLER Aselcioğlu Sabunculuk sağlık çalışanlarına hijyen ...
(Görüntülü) Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar
Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar
YEREL HABERLER Sebze ekiminde sosyal mesafeye uyuyorlar
(Görüntülü) Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, ...
Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ...
Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla ...
Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan öldü, kardeşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan ...
Kızıltepe’de 3 dilde ilahi dinletisi
YEREL HABERLER Kızıltepe’de 3 dilde ilahi dinletisi
(Görüntülü) Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde ...
Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik ...
Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla ...
Mardin’de trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil caddedeki bir insanı teğet geçti, elektrik direğine çarptı Elinde ekmekle evine giden vatandaş son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Mardin’de trafik kazaları güvenlik kameralarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X