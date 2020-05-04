Mardin’de ATM önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı

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Mardin’de bir bankada ATM önünde para çekmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Mardin’de bir bankada ATM önünde para çekmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Görevli polis ekiplerinin vatandaşları defalarca anonsla uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kuyrukta duran bazı vatandaşların maskesiz olması ise dikkat çekti.

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