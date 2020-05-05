Mardin’de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtıldı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, tarım ile hayvancılığın gelişmesi için paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Tarım Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde ‘İpekyolu Kadınları İpek Üretiyor’ sloganıyla yürütülen İpek Böcekçiliği projesi kapsamında Artuklu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Yeşilli, Dargeçit ve Savur’dan ipek böcekçiliği eğitimini başarıyla tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtımı yapıldı. 47 kadın üreticiye teslim edilen kozalar yemlenip üretime geçmesi sağlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje ile kırsal mahallelerde yaşayan kadın ve ailelerin ekonomik ve sosyal alanlarda desteklenmeleri amaçlandığını söyledi. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen üretici kadınlara desteğin devam edeceğini belirten Yaman, “Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve girişimciler için farkındalığın arttırılması en büyük amacımız. Dağıtılan ipek kozaları üretim yapacak ailelere gelir kaynağı sağlamanın yanından ülke ekonomimize artı değer sağlayacaktır. Proje kapsamında üretimi kolay, herhangi bir maliyet gerektirmeyen, bütçe geliri fazla olan, doğal kaynakları koruyan, çevreye zararı olmayan ipekböcekçiliği ile kırsal alanlarda işsizliği azaltmanın yanında göçünde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız projenin yaygın olarak sürdürülebilmesi için paydaş kurumlarla proje sürecini yakından takip ediyor. 47 kadın üreticimizle başlattığımız bu projede üretici kadın sayısını artırmak için çalışmalarımız sürecektir” dedi.

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