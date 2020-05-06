Mardin’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Mardin'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tarihi Mardin’de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve bina saçaklarına sığındı. Sağanak yağış nedeni ile bazı caddelerde su birikintisi oluşurken, trafik akışında da aksamalar yaşandı. İş yeri sahipleri, dükkanlarının önünde biriken suları tahliye etti.

Kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.

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