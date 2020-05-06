MİT ve polisten ortak operasyon; patlayıcıyla Mardin'e gelen terörist yakalandı

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<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-05-06 19:25:07<br>

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