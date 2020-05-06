MİT ve polisten ortak operasyon; patlayıcıyla Mardin'e gelen terörist yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MİT ve polisten ortak operasyon; patlayıcıyla Mardin'e gelen terörist yakalandı

DHA

MİT ve polisten ortak operasyon; patlayıcıyla Mardin'e gelen terörist yakalandı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-05-06 19:25:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist ...
Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 5 ...
MAÜ Arap dili ve kültürü çalışmalarına yeni bir soluk getirdi
YEREL HABERLER MAÜ Arap dili ve kültürü çalışmalarına yeni bir soluk ...
Mardin’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Mardin’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kızıltepe’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Mardinli yardımseverlerden Süryani aileye destek
YEREL HABERLER Mardinli yardımseverlerden Süryani aileye destek
Mardin’de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı
YEREL HABERLER Mardin’de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları ...
Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı
Mardin’de ATM önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Mardin’de ATM önünde oluşan kuyrukta sosyal mesafe ...
Mardin'de kısıtlama sonrası yoğun trafik
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlama sonrası yoğun trafik
Büyükşehir Belediyesinden 250 kişilik amfi ve spor alanı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden 250 kişilik amfi ve spor ...
(Görüntülü) Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
YEREL HABERLER Karantinadakilere 3 dilde ilahi dinletisi
Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de refüjler çiçek açtı
Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Vali Yaman, karantinadaki vatandaşlarla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Vali Yaman, karantinadaki vatandaşlarla görüntülü ...
1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER 1 buçuk yaşındaki çocuk ile yavru köpeğin dostluğu ...
(Görüntülü) Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine ...
Kırsal mahallelerden Kızıltepe'ye giriş ve çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerden Kızıltepe'ye giriş ve çıkışlar ...
Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi
YEREL HABERLER Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X