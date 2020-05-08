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Mardin'de berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi

DHA

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edilirken, 50 bin maske ve 1000 dezenfektan dağıtıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgını nedeniyle; berber, kuaför ve güzellik solanları 21 Mart´ta kapatıldı. Salgının seyrinde yavaşlama görülmesinin ardından 11 Mayıs itibarıyla yeniden faaliyete başlamasına karar verilen berber, kuaförler ve güzellik salonlarında koronavirüs önlemleri alındı. Mardin Berberler ve Kuaförler Odası organizasyonunda, kapalı olan ve salgın ile mücadele kapsamında...

Mardin'de berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edilirken, 50 bin maske ve 1000 dezenfektan dağıtıldı.<br>Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgını nedeniyle; berber, kuaför ve güzellik solanları 21 Mart´ta kapatıldı. Salgının seyrinde yavaşlama görülmesinin ardından 11 Mayıs itibarıyla yeniden faaliyete başlamasına karar verilen berber, kuaförler ve güzellik salonlarında koronavirüs önlemleri alındı. Mardin Berberler ve Kuaförler Odası organizasyonunda, kapalı olan ve salgın ile mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs itibariyle tekrar faaliyetlerine başlayacak 10 ilçede bulunan 980 berber, kuaför ve güzellik salonunu tek tek dezenfekte edildi. Alınan önlemler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mardin Valiliği organizasyonunda 50 bin maske ile 1000 adet el dezenfektanı dağıtıldı. Bilim Merkezleri tarafından üretilen yüz koruyucu siper maskeler, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer tarafından Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a teslim edildi.<br>Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan ise İl Milli Eğitim Müdürü Sümer´e teşekkür ederek, teslim alınan siper maskelerin şehirdeki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ<br>2020-05-08 12:59:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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