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Kısıtlamayla birlikte Mardin, sessizliğe büründü

DHA

Kısıtlamayla birlikte Mardin, sessizliğe büründü

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. <br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uyguladığı sokağı çıkma kapsamında bulunan kentlerden olan Mardin, güne sessiz başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi kentte sessizlik hakim olurken, kentin en işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Meydanı'nda önlem alan güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge kapsamında olası bir ihlale karşı devriye gezdi.<br>Hastane, eczane, fırın gibi kısıtlıma kapsamı dışındaki yerler hizmetlerine devam ederken, şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-09 13:25:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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