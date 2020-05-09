Rüzgarın eğdiği ağaç, polis eliyle sağlamlaştı

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<br>Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, şiddetli rüzgarda eğilen ağacı, polisler iple, çıtaya bağladı.<br>Kızıltepe ilçesinde, şiddetli rüzgar Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir ağacın eğilmesine neden oldu. Devriye görevi yapan polis ekipleri, eğilen ağacı fark edince hemen kolları sıvadı. Polisler devrilmemesi için ağacı, temin ettikleri çıtaya iple bağladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER<br>2020-05-09 14:41:33<br>

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