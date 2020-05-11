Mardin'de 2 bin kişiye psikolojik destek

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'de koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan 'Psikososyal Destek Hattı' ile 2 bin kişiye destek sağlandı.<br>İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan 'Psikososyal Destek Hattı'yla, Mardin'de 2 ayda, 2 bin kişiyle iletişime geçildi. Destek hattına her yaş grubunda çağrıların geldiğini anlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, koronavirüsten ruhsal olarak etkilenenlere her türlü desteğin sağlandığını söyledi. <br>Psikososyal Destek Hattı'nın hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının her türlü psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Yavuz, "Psikososyal Destek Hattı', mart ayında hizmet vermeye başladı. Yapılan çağrılarda önce hastanın veya başvuran vatandaşın durumu hakkında bilgiler alınıyor. Vatandaşımızın veya hastanın sosyo-demografik özellikleri, kimlerle yaşadıkları, şu anki mevcut işleri ve günlük rutinleri ile daha önce bir psikiyatrik rahatsızlık geçirip geçirmedikleri sorulmaktadır. Destek hattına her yaş grubundan çağrılar geliyor. En çok çağrı ise 30 ila 65 yaş arasından geliyor. Psikologlarımızın genel tavsiyeleri vatandaşların ve hastaların her gün yapmış oldukları günlük rutinlerine devam etmeleri ve korku ile paniğe yol açabilecek durumlardan uzak durmaları ve stres yaşamadan hayatlarına devam etmeleridir" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-11 13:21:46<br>

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